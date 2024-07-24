ПОЛИТИКА
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Хакан Фидан: Турция готова стать гарантом мира на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал важные заявления о ситуации на Ближнем Востоке
Хакан Фидан: Турция готова стать гарантом мира на Ближнем Востоке
Глава МИД Турции Хакан Фидан / Фото: AA
24 июля 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с рядом важных заявлений, касающихся текущей повестки дня. Он отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху имеет другие цели, и перемирие в Палестине не соответствует его политическим интересам.

Хакан Фидан подчеркнул, что, если не реализовать решение о создании двух государств сейчас, в будущем может начаться четвертая война в Газе.

«Мы будем постоянно сталкиваться с войнами», - добавил министр, призывая к немедленным действиям.

Министр также заявил, что, если будет достигнуто соглашение по решению о создании двух государств, Турция готова стать частью предложенного механизма гарантий.

Кроме того, министр Фидан подчеркнул необходимость борьбы с PKK/YPG и возвращения нефтяных и энергетических ресурсов народу Сирии. Он отметил, что это важный шаг для восстановления справедливости и стабильности в регионе.

Глава МИД отметил, что PKK охватывает весь Ирак как «раковая клетка», и это уже не только проблема Турции, но и вопрос национальной безопасности Ирака. Хакан Фидан выразил обеспокоенность тем, что эта террористическая организация превращается в серьезную угрозу для всего региона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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