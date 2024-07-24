Тысячи демонстрантов вышли на улицы возле Капитолия, чтобы выразить протест против выступления Нетаньяху. Здание Капитолия было окружено высокими ограждениями, поблизости находилось большое количество полиции.

Встреченный бурными аплодисментами по прибытии, израильский премьер выступил с речью на совместном заседании обеих палат Конгресса.

«Америка и Израиль должны стоять вместе», - сказал Нетаньяху в начале своей речи.

Это была четвертая и рекордная речь иностранного лидера на совместном заседании Сената и Палаты представителей. Прежде первенство принадлежало британскому лидеру Уинстону Черчиллю, который выступал перед Конгрессом США трижды.

Десятки законодателей-демократов пропустили это выступление Нетаньяху, выразив тревогу по поводу тысяч смертей среди гражданского населения и гуманитарного кризиса в результате израильской кампании в Газе.

Некоторые заявили, что им неловко выглядеть так, будто они поддерживают Нетаньяху и его крайне правое правительство.

Другие сказали, что хотят, чтобы Нетаньяху сосредоточился на достижении соглашения о прекращении огня и возвращении домой всех пленных, удерживаемых в Газе.

«Для него это все - ради поддержки на родине. И это одна из причин, по которой я не хочу присутствовать на встрече. Я не хочу быть частью политической бутафории в этом надувательстве», - сказал журналистам сенатор Крис Ван Холлен.

Член Палаты представителей от республиканцев Томас Масси также заявил, что не будет присутствовать на мероприятии.

«Цель выступления Нетаньяху в Конгрессе - укрепить его политическое положение в Израиле и подавить международную оппозицию его войне. Мне не хочется быть опорой, поэтому я не буду присутствовать», - написал Масси на платформе X.

Некоторые из самых видных демократов пропустили речь. Среди них сенаторы Дик Дурбин, второй демократ в палате, Тим Кейн, Джефф Меркли и Брайан Шатц, все члены комитета по международным отношениям Сената, а также Пэтти Мюррей, возглавляющая сенатский отдел ассигнований.

В Палате представителей отсутствовали Ильхан Омар и Александрия Окасио-Кортез, а также Ами Бера и Хоакин Кастро, старшие члены комитета по иностранным делам, Адам Смит, главный демократ по делам вооруженных сил, и Роза ДеЛауро, его коллега по комитету по ассигнованиям.

Харрис, которая обычно руководит речью в качестве вице-президента, также не будет присутствовать на заседании. Не будет присутствовать и сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты от Трампа.