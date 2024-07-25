Израильские силы 24 июля ударили по Хан-Юнусу на юге Газы во время выступления премьер-министра Биньямина Нетаньяху перед Конгрессом США.

Последние израильские атаки разрушили дома в городах к востоку от Хан-Юнуса в южной части Газы. Тысячи палестинцев были вынуждены направиться на запад в поисках убежища, сообщает агентство Reuters.

Палестинская служба гражданской обороны заявила, что получила сигналы бедствия от жителей, оказавшихся в ловушке в своих домах в Бани-Сухейле, но не смогла добраться до города.

Израильские военные, в свою очередь, заявили, что они действовали в районах, из которых ХАМАС мог запускать ракеты по Израилю и атаковать израильские войска.

Минздрав Газы сообщил, что в результате израильских ударов за последние 24 часа погибли по меньшей мере 55 человек.

«Куда нам идти? Должны ли мы пересечь море?» — заявила в беседе с Reuters палестинка Гада, которую вместе с семьей уже шесть раз переселяли во время войны.

«Мы измотаны, голодны и хотим, чтобы война закончилась сейчас, сейчас, а не через час», — уточнила жительница Газы.

Местные жители также сообщили, что им было приказано направиться на запад к обозначенному «гуманитарному» району Аль-Маваси, однако и этот район теперь небезопасен. Израильские военные опубликовали приказы об эвакуации в социальных сетях, а некоторые жители получили приказы покинуть город по телефону.

Израильские силы также нанесли авиаудары по нескольким районам центральной и северной части Газы, в том числе по лагерю Аль-Бурейдж в центральной части Газы. В результате ударов погибли 9 человек.

Между тем члены Конгресса США решили проигнорировать страдания палестинцев и гибель десятков тысяч жителей Газы во время израильского вторжения. Конгрессмены устроили Нетаньяху стоячую овацию, заверив его в «непреходящей американской поддержке».