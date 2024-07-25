Современные системы противовоздушной обороны (ПВО) сталкиваются с новыми вызовами, такими как ударные беспилотники. Эти вызовы требуют современного, комплексного подхода, а также адаптации и обновления технологий. Что бы вы могли сказать по этому поводу?

Безусловно, необходимо переосмысление применения ПВО. Вопрос в том, что разведывательный дрон с размахом крыльев около 80 см может наводить высокоточную ракетную систему на глубину до 200 км. Этот разведывательный либо ударный дрон малоразмерный, но он может натворить очень много бед.

Что это означает? Это означает, что нужен серьезный скачок в развитии производства радаров. Радары должны видеть малоразмерные цели. Большинство современных радаров неэффективны против малоразмерных целей. Поэтому, во-первых, необходимо увеличение эффективности радаров.

Другое направление — это противоракетная оборона, роль которой очень сильно возросла за последнее время.

Даже не особо развитые в технологическом плане страны научились делать баллистические ракеты, которые имеют неплохие точностные данные, и их применяют. Поэтому противоракетная оборона — это отдельная ветка противовоздушной обороны. Скорее всего, она будет развиваться отдельно, чтобы прикрывать объекты военной инфраструктуры, военные базы, военную инфраструктуру.

Вместе с тем борьба с малоразмерными целями — это будет прерогатива противовоздушной обороны. В будущем я вижу, как Турция идет смелыми шагами вперед. Я хочу напомнить о зенитной самоходной установке «Коркут» от Aselsan.

Это передовая разработка. Благодаря снарядам, которые подрываются дистанционно, она может воевать даже с роем дронов. Но надо понимать, что дроны разные и они летают на разных высотах. Многие страны уже разрабатывают легкие противодроновые ракеты.

Противозенитные ракеты предназначены для атаки на самолеты. Это очень большая цель. А для малоразмерных целей достаточно боевой части — 1-2 килограмма.

Нужны дешевые средства противодействия. Нельзя против дрона стоимостью 50 тыс. долларов использовать ракету в 500 тыс. долларов. Это экономически невыгодно.

Давайте вспомним, как Иран атаковал Израиль. Он запустил около 300 дронов. В какой стране размером с Азербайджан на пусковых установках есть одномоментно 300-400 ракет, готовых к применению?

Это и дорого, и неэффективно с военной точки зрения, и технически сложно. Поэтому нужно будет пересмотреть роль ПВО и разрабатывать новые средства, в том числе и сверхмалой дальности.

В войне в Украине, это может кому-то показаться смешным, но дроны, кружащие над головами солдат на высоте до 100 метров, сбивают с помощью охотничьих ружей. Это очень эффективно.

Можно отметить последнюю немецкую разработку — Skyranger-30. Она поставлена на базу бронетранспортера. Там установлены такая же 30-мм пушка со снарядами дистанционного подрыва, новые ракеты Enforcer для борьбы с дронами и лазерное устройство.

Такие же работы провели в Турции. Есть система «Гюрз», она называется гибридная система ПВО. Там и ракеты есть, и пушки.

И еще необходимы специальные перехватчики. Потому что не всегда дроны будут заходить на территорию, где есть противовоздушная оборона. И я вижу, что и Россия, и Украина одинаково используют различные дроны для атак на дроны-камикадзе. То есть угроза новая, вызовы новые, поэтому требуется время на модернизацию.

Кроме того, надо держать руку на пульсе времени, чтобы не быть в аутсайдерах. ПВО, артиллерия, ракетные системы, сухопутные войска — меняется в корне философия их военного противодействия. Поэтому это касается не только ПВО, но и всей сухопутной армии. Как крейсера или корветы будут противостоять как подводным, так и наводным морским дронам?

То есть мы на пороге революции. Та военная философия, когда танк воевал с танком, корабль воевал с кораблем, изжила себя. И мы на пороге военной революции.

Но меня радует, что Турция эффективно реагирует на эти перемены.

Напоследок хотел спросить про эффективность «Железного купола» Израиля, как мы видели Иран смог его прорвать…

Что касается эффективности «Железного купола» Израиля, как мы видели, Иран смог его преодолеть. Читатели, которые следят за моими интервью, знают, что я всегда критиковал «Железный купол». Это была своеобразная тактическая система, которая в мирное время могла что-то предотвращать, но в военное время она показывает свою неэффективность и дороговизну. Нужны более экономичные системы.