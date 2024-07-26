В Минобороны Румынии заявили об обнаружении фрагментов российского БПЛА в районе города Плауру, расположенного через реку Дунай от украинского города Измаил.

За день до этого ВВС Румынии объявили, что подняли в воздух свои истребители F-16 в ответ на атаку российских беспилотников на Измаильский район Одесской области.

Это не первый случай, когда на территории Румынии, которая является страной НАТО, были обнаружены обломки предположительно российских беспилотников. Россия неоднократно атаковала Украинская портовая инфраструктура на реке Дунай, разделяющей Румынию и Украину, неоднократно попадала под российские обстрелы.

«Чудовищные атаки были совершены Россией против украинской гражданской инфраструктуры. Обломки были найдены на румынской территории», - написал министр иностранных дел Румынии Луминита Одобеску на платформе X.

В Министерстве обороны Румынии подтвердили факт обнаружения фрагментов российского беспилотника типа «Герань 1/2» (известного также как Shahed - прим. ред.) и добавили, что поиск оставшихся обломков будет продолжен.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в сентябре 2023 года заявил, что, хотя Румыния не является намеренной целью российских БПЛА, ситуация все равно «неприемлема».

Румыния приняла меры по защите своих граждан, проживающих вблизи украинской границы, включая строительство бомбоубежищ и развертывание систем защиты от беспилотников.