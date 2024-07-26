Российские войска в ночь на 26 июля совершили атаку на Украину, используя 22 ударных беспилотника и баллистическую ракету «Искандер-М». Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его словам, 20 беспилотников были сбиты средствами ПВО в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях. Ракета была выпущена по Донецкой области, о последствиях удара пока не сообщалось. Украинские СМИ опубликовали фотографию из Краматорска, где виден густой черный дым, поднимающийся в небо. Пока неясно, связано ли это с ракетным ударом.

В «Укрэнерго» сообщили, что ночью российские дроны атаковали энергетические объекты в Житомирской и Черниговской областях. В результате жители Житомирской области остались без света. К утру подача электроэнергии была восстановлена.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил о попадании по объекту инфраструктуры и жилому общежитию в Нежине. Один мирный житель был ранен.

В Житомирской области обломками беспилотников были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики. Никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Виталий Бунечко.

В Днепропетровской области при атаке дронов была повреждена инфраструктура в Никополе, Марганецкой и Красногригоревской общинах. Пострадавших нет.