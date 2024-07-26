В ночь с 25 на 26 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэородрому «Саки» в аннексированном Крыму. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

«Ночью подразделения Ракетных войск Вооруженных Сил Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удар по аэродрому «Саки», - говорится в заявлении украинских военных.

«Саки» - один из оперативных аэродромов, используемых войсками РФ для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения авиаударов по территории Украины.

В украинском Генштабе добавили, что авиабаза была прикрыта «передовыми» российскими системами ПВО.

Деталей о последствиях удара в сообщении Генштаба не приводится.

Минобороны РФ и российские власти не комментировали эти сообщения.

В ночь с 25 на 26 июля на Крымском полуострове была объявлена угроза удара баллистическими ракетами. Сообщалось о взрывах в Новофедоровке, под Окуновкой и Симферополем.