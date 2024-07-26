Новое правительство Великобритании заявило в пятницу, что отказывается от замечаний своих предшественников, направленных в Международный уголовный суд (МУС), по поводу выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Главный прокурор МУС запросил ордера на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта по подозрению в военных преступлениях, чем вызвал раздражение Израиля и его ближайшего союзника, США.

Великобритания, страна - член МУС, обратилась в суд с просьбой разрешить ей представить юридические замечания по поводу того, может ли МУС осуществлять юрисдикцию над израильтянами «в обстоятельствах, когда Палестина не может осуществлять уголовную юрисдикцию над израильскими гражданами (в соответствии с соглашениями Осло)». Такой шаг может задержать выдачу ордеров на арест по этому делу.

Но теперь левоцентристская Лейбористская партия пришла к власти, обогнав консерваторов на выборах.

Пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера заявил, что новое правительство снимет этот вопрос «в соответствии с нашей давней позицией, что решение по этому вопросу должен принимать суд».

«Правительство очень сильно верит в разделение властей и верховенство закона как на международном, так и на внутреннем уровне», - добавил он.

МУС, который занимается военными преступлениями и преступлениями против человечности, проводит расследования в отношении обеих сторон конфликта между Израилем и палестинцами с 2021 года.