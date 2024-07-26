Бывший госсекретарь США Майк Помпео рассказал о том, как может выглядеть «мирный план» Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. Он предполагает увеличение военной помощи Украине и ее членство в ЕС и НАТО.

Об этом он написал в своей статье для The Wall Street Journal, где заявил, что «нет никаких оснований утверждать», что Трамп, будучи президентом, подтолкнет Украину к капитуляции.

Напротив, пишет Помпео, из-за «слабости администрации Байдена», Украина оказалась «с разрушенными городами, сотнями тысяч убитых, миллионами беженцев и без средств для победы».

Помпео считает, что «успешный план» для Украины от будущей администрации Трампа мог бы включать ряд пунктов, в числе которых существенное усиление санкций против России, отмена всех ограничений для Украины в получении и использовании вооружений, а также программа «ленд-лиза» для Украины на сумму 500 млрд долларов США.

«Эти шаги позволят Трампу определить условия сделки. Война немедленно прекращается. Украина создает значительные силы обороны, чтобы Россия больше никогда не нападала. Никто не признает российскую оккупацию и заявленную аннексию любых украинских территорий», - написал бывший госсекретарь.

Кроме того, в рамках этого «мирного плана» Крым должен, по мнению Помпео, подвергнутся демилитаризации , не уточняя при этом, кто должен будет осуществлять контроль над полуостровом.

Украина, по изложенному плану, будет восстановлена за счет замороженных российских активов и в кратчайшие сроки вступит в НАТО и ЕС. Альянс также создаст фонд в размере 100 млрд долларов США для вооружения Киева, причем США внесут 20 % от общей суммы.

«Если Россия выполнит все условия, Запад будет постепенно снимать санкции. Они будут полностью сняты, как только Украина станет членом НАТО и ЕС. Эти шаги, а не полумеры администрации Байдена, позволят закончить войну, установить прочный мир, обеспечить, чтобы Европа несла бремя его поддержания, и восстановить свободу и безопасность на континенте», - написал Помпео.