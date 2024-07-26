Компания X столкнулась с проверкой со стороны своего главного европейского регулятора по конфиденциальности. Она связана со сбором и анализом постов пользователей для обучения своего чатбота с искусственным интеллектом Grok без уведомления и получения согласия.

Представители регулятора заявили, что они взаимодействовали с X в течение нескольких месяцев и «поэтому удивлены сегодняшним развитием событий», рассказал Грэм Дойл, пресс-секретарь Ирландской комиссии по защите данных.

Ирландский надзорный орган обратился к X в пятницу и ожидает ответа и дальнейшего взаимодействия в начале следующей недели.

Медиаплатформа X добавила настройку «Мы возьмем ваши данные для обучения» без какого-либо уведомления и просто установила значение «да» по умолчанию для всех.

Неясно, когда компания ввела эту настройку и начала собирать посты своих пользователей.

В настоящее время социальная медиаплатформа по умолчанию исходит из того, что ее пользователи разрешают компании использовать данные об их сообщениях и взаимодействиях для обучения и тонкой настройки своего инструмента Grok.

По словам компании, первая версия чатбота, запущенного в 2023 году, не была обучена на данных пользователей X. В марте компания объявила о готовящемся обновлении чатбота, но неясно, какие данные для обучения использовались.

Многие платформы социальных сетей - от Meta и TikTok до Reddit - пытаются использовать данные своих пользователей для создания новых продуктов искусственного интеллекта.

Однако в Европе это оказалось сложнее, так как регуляторы конфиденциальности обеспечивают соблюдение Общего положения о защите данных (GDPR) - закона, защищающего личные данные европейских граждан.

В июне компания Meta приостановила реализацию своего плана по сбору постов и изображений европейцев в Facebook и Instagram для обучения своих инструментов искусственного интеллекта после того, как поток жалоб по GDPR вызвал новую проверку со стороны ведущего ирландского регулятора.

Ирландская комиссия по защите данных уже расследует деятельность компании X по меньшей мере в пяти случаях. Хотя расследования начались еще до того, как Илон Маск купил и переименовал Twitter в X, потенциально они могут привести к многомиллионным штрафам в размере до 4 % от годового дохода компании по всему миру.

Компания X пока не комментировала проверки европейских надзорных органов.