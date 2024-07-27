ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Массовые демонстрации в Йемене
Тысячи йеменцев вышли на улицы в поддержку Газы. Протестующие осудили Израиль и США, призвали к ответным действиям
Массовые демонстрации в Йемене
Фото: Reuters / Others
27 июля 2024 г.

В столице Йемена прошли масштабные демонстрации в поддержку палестинцев в секторе Газа. Местные СМИ утверждают, что в акциях приняли участие более двух миллионов человек.

Митинги, проходящие уже 40-ю неделю подряд, были направлены против действий Израиля и США. Демонстранты несли палестинские и йеменские флаги, скандируя антиизраильские и антиамериканские лозунги.

Протестующие потребовали от йеменской армии ответить на недавнюю атаку Израиля на порт Ходейда. «Враг разжег наш гнев, устроив пожар в Ходейде, чтобы добиться ложной победы, и наши операции продолжаются; возмездие неизбежно», — говорилось в заявлении протестующих.

Демонстранты также осудили арабские страны, нормализовавшие отношения с Израилем, призвав их разорвать эти связи в ответ на действия в Газе.

С начала израильского вторжения в Газу в октябре 2023 года хуситы в знак солидарности с палестинским эксклавом совершили около 200 атак на Израиль и нападали на суда, следующие через Красное море.

С начала 2024 года США и некоторые другие западные страны наносят удары по объектам йеменского движения, сбивают его беспилотники и ракеты. В ответ хуситы атакуют западные военные корабли. В конце апреля движение также отчиталось об ударах по двум американским эсминцам.

В прошлую субботу израильская армия сообщила, что нанесла авиаудары по позициям хуситов в районе порта Ходейда в Йемене. Арабские СМИ информировали о шести погибших и десятках раненых.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us