В столице Йемена прошли масштабные демонстрации в поддержку палестинцев в секторе Газа. Местные СМИ утверждают, что в акциях приняли участие более двух миллионов человек.

Митинги, проходящие уже 40-ю неделю подряд, были направлены против действий Израиля и США. Демонстранты несли палестинские и йеменские флаги, скандируя антиизраильские и антиамериканские лозунги.

Протестующие потребовали от йеменской армии ответить на недавнюю атаку Израиля на порт Ходейда. «Враг разжег наш гнев, устроив пожар в Ходейде, чтобы добиться ложной победы, и наши операции продолжаются; возмездие неизбежно», — говорилось в заявлении протестующих.

Демонстранты также осудили арабские страны, нормализовавшие отношения с Израилем, призвав их разорвать эти связи в ответ на действия в Газе.

С начала израильского вторжения в Газу в октябре 2023 года хуситы в знак солидарности с палестинским эксклавом совершили около 200 атак на Израиль и нападали на суда, следующие через Красное море.

С начала 2024 года США и некоторые другие западные страны наносят удары по объектам йеменского движения, сбивают его беспилотники и ракеты. В ответ хуситы атакуют западные военные корабли. В конце апреля движение также отчиталось об ударах по двум американским эсминцам.

В прошлую субботу израильская армия сообщила, что нанесла авиаудары по позициям хуситов в районе порта Ходейда в Йемене. Арабские СМИ информировали о шести погибших и десятках раненых.