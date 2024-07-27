Межведомственная комиссия провела совещание, на котором обсуждался вопрос полного запрета на ввоз российского зерна в Казахстан. Об этом сообщает «АПК Новости».

«Сегодня состоялось заседание МВК по вопросам внешнеторговой политики. В итоге принято решение ввести временный полный запрет на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан сроком на 6 месяцев. Планируемый запрет ожидается ввести после окончательного подписания протокола МВК, а также принятия соответствующего приказа МСХ. Запрет вводится ориентировочно с августа 2024 года», — сообщили в Зерновом союзе Казахстана.

Один из участников зернового рынка прокомментировал это решение.

«Запрет вводят, якобы, для поддержки местных производителей сырья. Чтобы дешевая российская пшеница не мешала продаже казахстанского зерна, как внутри рынка, так и на экспорт», — отметил он.

Также обсуждается вопрос введения пошлины на экспорт.

«Хотят ввести пошлину в размере 50%. Введение пошлины означает, что экспортная цена зерна будет неконкурентная на традиционных рынках, куда обычно экспортируется казахстанское зерно», — прокомментировал решение участник совещания.

Ранее Казахстан разрешал ввозить российское зерно только для мукомолов и птицеводов. Полный запрет подразумевает, что импорт будет запрещен и для этих предприятий.