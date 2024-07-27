Главное управление разведки Украины заявило, что в субботу их дроны нанесли удар по аэродрому Оленья, расположенному в Мурманской области на Крайнем Севере России. Удар поразил стратегический бомбардировщик ТУ-22М3. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в ГУР. Официальные лица Украины и спецслужбы пока не подтвердили этот удар.

Если информация подтвердится, то это станет рекордом по дальности запуска украинских БПЛА по российским объектам. До Оленегорска, где находится аэродром, около 1800 км от Украины. Ранее в ГУР утверждали, что их дроны достигали целей в Оренбургской области и Башкортостане, расстояние до которых около 1500 км.

Аэродром Оленья регулярно используется для нанесения ударов по Украине.

В ГУР также заявили, что их дроны атаковали еще два военных аэродрома в России – в Энгельсе Саратовской области и Дягилево в Рязанской области, а также нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

Минобороны России косвенно признало удары по объектам в Рязанской области. В сводке российского военного ведомства говорится, что силы ПВО сбивали украинские беспилотники в том числе над Рязанской областью. О Мурманской и Саратовской областях в сводке не упоминалось.

Жители Рязани ночью и утром сообщали о мощных взрывах. По их словам, ПВО сбивало беспилотники, которые летели к нефтеперерабатывающему заводу и военному аэродрому Дягилево. Об этом сообщило издание Astra. Удары по Дягилеву подтвердили и российские блогеры.

Телеграм-канал Fighterbomber сообщил, что аэродром был атакован несколькими беспилотниками, и система ПВО «отработала нормально». Этот же канал заявил, что это третий российский военный аэродром, атакованный беспилотниками в последние дни, но не уточнил, какие именно аэродромы были атакованы и был ли среди них аэродром Оленья.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.