ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган осудил выступление Нетаньяху в США
Президент Турции раскритиковал прием израильского премьера в Конгрессе США и выразил обеспокоенность будущим региона
Президент Эрдоган осудил выступление Нетаньяху в США
Фото: АА / Others
27 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой недавнего визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США.

«Позавчера мы все вместе наблюдали за этими позорными сценами в Палате представителей США. Честно говоря, мы устыдились за человечество, видя то, что там происходило», — заявил президент на встрече с представителями гражданского общества в Ризе.

Турецкий лидер назвал «крайней формой помутнения рассудка» теплый прием, оказанный Нетаньяху в Конгрессе США, и выразил обеспокоенность тем, что аплодисменты «убийце 40 тыс. невинных людей» могут иметь далеко идущие последствия.

«Кто может гарантировать, что те, кто сегодня сравнивает Газу с землей, завтра не обратят свои грязные взоры на Анатолию?» - задался вопросом Эрдоган.

Президент также затронул тему приглашения палестинского лидера Махмуда Аббаса в Турцию, подтвердив, что приглашение было направлено, но осталось без ответа. «Господин Аббас, который не приехал, несмотря на наше приглашение, пусть не обижается, но сначала он должен отдельно извиниться перед нами», — добавил Эрдоган.

В заключение турецкий президент подчеркнул стремление своей страны к полной независимости во всех сферах, включая экономику, оборону и политику.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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