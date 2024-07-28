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Хуситы запустили авиарейсы в Египет и Индию
Yemenia Airways запустят прямые рейсы из Саны в Каир и Мумбаи — впервые за почти десять лет
Хуситы запустили авиарейсы в Египет и Индию
Фото: AP / Others
28 июля 2024 г.

Йеменские хуситы объявили в воскресенье о возобновлении авиасообщения с Египтом и Индией.

Это первый прямой рейс из Саны в Каир и Мумбаи с момента начала конфликта в Йемене почти десять лет назад.

Новое расписание включает ежедневный рейс между Саной и Каиром и два рейса в неделю между Саной и Мумбаи, говорится в заявлении национальной авиакомпании Йемена Yemenia Airways.

Полеты являются частью соглашения, объявленного посланником ООН Хансом Грундбергом между йеменским правительством и хуситами, которое направлено на деэскалацию конфликта.

Соглашение включает в себя отмену всех недавних решений и процедур против банков с обеих сторон, возобновление полетов Yemenia Airways между Саной и Иорданией, а также рейсы в Каир и Индию.

В ходе войны международно признанное правительство Йемена, поддерживаемое коалицией во главе с Саудовской Аравией, противостоит группировке хуситов, которая контролирует ключевые провинции и города, включая столицу Сану, и поддерживается Ираном.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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