В субботу Белал Мухаммад стал первым палестинским чемпионом организации Ultimate Fighting Championship (UFC), одержав победу над Леоном Эдвардсом в бою за титул чемпиона в полусреднем весе на турнире UFC 304 в Манчестере.

36-летний боец палестинского происхождения выиграл бой единогласным решением судей. Это была долгожданная встреча после их первого поединка в 2021 году, который закончился без результата из-за случайного тычка пальцем в глаз Мухаммада.

После победы Мухаммад посвятил свой успех семье и Палестине. «Это для моей семьи, моего народа и Палестины, мы ведем настоящую борьбу, иншаллах я вызвал улыбку на их лицах», — рассказал он.

Боец активно представлял Палестину во время подготовки к бою. Он нес с собой палестинский флаг на пресс-конференциях и вышел на бой под песню «Моя палестинская кровь».

В интервью 2021 года Мухаммад подчеркнул важность своей деятельности. «Не так много палестинских спортсменов, у которых есть платформа, где они могут нести флаг. И сейчас, особенно в эти времена, мне нужно поднимать этот флаг выше, чем когда-либо», — рассказал палестинский спортсмен.

Победа Мухаммада вызвала волну поддержки в социальных сетях. Многие пользователи назвали это историческим моментом для Палестины и использовали событие, чтобы привлечь внимание к продолжающемуся конфликту в Газе.

Олимпийский комитет Палестины сообщил, что с октября 2023 года было убито почти 400 палестинских спортсменов, а большая часть спортивной инфраструктуры разрушена. Несмотря на это, Палестина участвует в Олимпийских играх 2024 года в Париже.