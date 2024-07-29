Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал представить мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта уже к ноябрю текущего года. В интервью японскому каналу NHK Зеленский отметил: Киев провел переговоры с лидерами различных стран и начал разработку мирного плана, который планируется представить к ноябрю. Подробности плана пока не разглашаются.

Терпение, поддержка и дипломатическое давление — три фактора для справедливого окончания войны с Россией, подчеркнул президент. По его словам, для Украины важнее всего единство со стороны союзников. Если США и европейские страны сохранят единство, это «‎усилит давление и покажет Москве, что шансов [на военную победу над Украиной] нет‎», утверждает Зеленский.

Политик также подчеркнул: Киев не согласится на предложения о прекращении огня, пока Россия не прекратит оккупацию восточных частей Украины. Речь идет об аннексированном в 2014 году полуострове Крым, а также частях четырех украинских областей — Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской.

Зеленский отметил, что Киев ведет переговоры с союзниками, чтобы выработать мирную стратегию. Президент уточнил, что поручил эту задачу своей администрации и дипломатическим командам.

В интервью украинский лидер также упомянул об отсутствии Китая на мирном саммите в Швейцарии в июне. Китай, однако, не нападал на нас, поэтому мы не можем заставить их участвовать в подобных мероприятиях, отметил Зеленский.

24 июля политик отметил: Пекин заверил украинскую сторону в том, что не будет поставлять оружие России. Кроме того, по словам Зеленского, Китай признал территориальную целостность Украины.

Зеленский также сообщил, что во время телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 19 июля, он призвал республиканского кандидата в президенты США усилить давление на Москву. Он добавил, что пригласил Трампа посетить Украину, чтобы лично увидеть, как выглядит ситуация в стране.