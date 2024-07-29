Азербайджан выступил против провокационных заявлений в адрес республики, прозвучавших в эфире телеканала France2 во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. В трансляции ведущий обвинил Баку в противостоянии с Арменией и назвал Ереван «‎другом Франции»‎. Кроме того, репортер заявил, что прошедший год запомнился армянам «падением» Карабаха перед азербайджанской армией.

Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет республики направили официальный протест в Международный олимпийский комитет. Оба ведомства назвали поведение французских журналистов нарушением основополагающих принципов Олимпийской хартии.

«‎В хартии четко указано, что миссия МОК состоит в том, чтобы продвигать олимпизм во всем мире, руководить олимпийским движением и противодействовать любой политической или коммерческой эксплуатации спорта и спортсменов»‎, — говорится в заявлении Минмолспорта Азербайджана.

Ведомство также подчеркивает, что неуважительное отношение государственного французского телеканала к Баку «‎противоречит духу Олимпийских игр и подрывает мирные усилия между Азербайджаном и Арменией‎».

Поэтому Баку призывает МОК «‎‎занять твердую позицию против политизации спорта во время Олимпийских игр 2024 года в Париже и выступить с публичным заявлением, адресованным правительству Франции, Национальному олимпийскому и спортивному комитету Франции и телеканалу», отмечают авторы заявления.

Азербайджан на Олимпиаде представляют 48 спортсменов в 17 различных программах, охватывающих 15 спортивных дисциплин. Знаменосцами сборной Азербайджана на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже стали дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева и боксер Мухаммад Абдуллаев.

В течение 19 дней соревнований, с 26 июля по 11 августа, на летних Олимпийских играх пройдут 329 мероприятий. Игры собрали более 10 500 спортсменов, соревнующихся в 32 видах спорта. Всего будет разыграно 329 медалей.