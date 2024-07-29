Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство России «гиперрационально» и что Украина никогда не сможет стать членом Европейского Союза или НАТО.

Кроме того, Орбан предсказал смещение глобальной власти от «иррационального» Запада в сторону Азии и России.

«В ближайшие десятилетия, а возможно и столетия, Азия станет доминирующим центром мира», — сказал Орбан, упомянув Китай, Индию, Пакистан и Индонезию как будущие великие державы.

Орбан отметил, что, в отличие от «слабости» Запада, позиция России в мировых делах «рациональна и предсказуема». По его словам, Россия продемонстрировала «экономическую гибкость» в адаптации к западным санкциям с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Он добавил, что Украина никогда не станет членом ЕС или НАТО, потому что «у нас, европейцев, недостаточно денег на это».

«ЕС должен отказаться от своей идентичности как политического проекта и стать экономическим и оборонным проектом», — заявил Орбан.

В начале июля Виктор Орбан предпринял серию дипломатических визитов в Россию, Украину и Китай для обсуждения путей разрешения украинского кризиса. 5 июля он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Однако визит Орбана в Россию вызвал критику со стороны европейских политиков, особенно на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС. Это обнажило существующие разногласия между Будапештом и Брюсселем по ряду вопросов, включая подходы к войне в Украине.