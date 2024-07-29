В результате российских атак в Херсоне и Никополе в воскресенье ранены 20 жителей, в том числе пятеро детей.

По данным главы Херсонской областной администрации Романа Мрочко, двое взрослых и двое детей доставлены в больницу. Остальные будут проходить лечение амбулаторно. Удары наносились беспилотниками, артиллерией и ракетами.

Глава администрации Никополя в Днепропетровской области Александр Саюка сообщил в своем телеграм-канале о восьми пострадавших — четырех женщинах, двух мужчинах и двух детях десяти лет и одного года. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Повреждены 13 многоэтажных жилых домов, газопроводы, линии электропередач, административное здание и нотариальная контора. Саюка отметил, что город трижды обстреливали из ствольной артиллерии.

Кроме того, армия России захватила еще два населенных пункта на покровском направлении в Донецкой области Украины.

Покровское направление фронта в сводках Генштаба ВСУ в последние месяцы называют самым горячим.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.