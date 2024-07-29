Согласно результатам нового опроса, больше половины жителей Великобритании, Италии и Испании поддерживают выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Сторонники решения в большинстве как в других странах Европы, так и в США.

Прокурор МУС Карим Хан объявил в мае, что он подает заявку на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех высокопоставленных чиновников ХАМАС: Исмаилом Ханией, Мохаммедом Дейфом и Яхьей Синваром.

В понедельник компания YouGov опубликовала результаты опроса, в котором она опросила респондентов нескольких стран на предмет поддержки выдачи ордеров на арест каждого из названных Ханом.

Большинство в 57 % в Италии и Испании и 54 % в Великобритании заявили, что поддерживают ордер на арест Нетаньяху. Менее 15 % в этих же странах заявили, что не поддерживают решение прокурора МУС.

Большинство опрошенных во Франции, Швеции, Дании, Германии и США также заявили, что поддерживают ордер на арест.

Респондентов также спросили, насколько вероятно, что Израиль совершил военные преступления в ходе конфликта, который начался в октябре.

Большинство респондентов во всех странах, от 63 % до 74 %, ответили, что израильская армия, скорее всего, совершала военные преступления.

Исключение составили США, где 49 % ответили, что, скорее всего, военные преступления Израиля имели место, при этом только 26 % американцев уверены в обратном.