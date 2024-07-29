Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции на платформе Х.

В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Сомали, региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение территориальной целостности и единству Сомали.

Президент Эрдоган заявил, что поддержка, оказываемая Сомали в борьбе с терроризмом, будет продолжаться, и что Турция интенсивно продолжает свою посредническую деятельность по урегулированию конфликта между Сомали и Эфиопией.

Президент Эрдоган добавил, что сотрудничество между двумя странами во многих областях, особенно в энергетике и обороне, будет расширяться.