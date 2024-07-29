ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция обещает Сомали продолжение посредничества
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сомали Хасан Шейх Махмуд провели телефонный разговор
Турция обещает Сомали продолжение посредничества
Фото: AA / Others
29 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции на платформе Х.

В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Сомали, региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение территориальной целостности и единству Сомали.

Президент Эрдоган заявил, что поддержка, оказываемая Сомали в борьбе с терроризмом, будет продолжаться, и что Турция интенсивно продолжает свою посредническую деятельность по урегулированию конфликта между Сомали и Эфиопией.

Президент Эрдоган добавил, что сотрудничество между двумя странами во многих областях, особенно в энергетике и обороне, будет расширяться.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us