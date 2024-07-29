Двое детей погибли и еще девять получили ранения в результате поножовщины, произошедшей сегодня утром в городе Саутпорт, к северу от Ливерпуля.

Все девять пострадавших детей получили ножевые ранения, шестеро находятся в критическом состоянии. Двое взрослых также находятся в критическом состоянии.

Нападения произошли в общественном центре под названием Hart Space, который часто используется для занятий с матерью и ребенком, сообщает Sky News.

В момент нападения в Hart Space проходил «Семинар по йоге и танцам Тейлор Свифт», рассчитанный на детей в возрасте от двух до шести лет (7-11 лет).

Местная полиция заявила о «серьезном инциденте» после того, как получила сообщение о поножовщине сегодня незадолго до полудня.

Вооруженные полицейские арестовали 17-летнего подростка из города Бэнкс и изъяли у него нож, однако призвали население избегать этот район.

«Мы можем подтвердить, что сейчас инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом, и мы не ищем никого другого в связи со случившимся», — сообщили в полиции.

Один из местных предпринимателей описал происходящее как «фильм ужасов» и добавил, что «матери кричали» после произошедшего.

Представители скорой помощи сообщили, что пострадавшие были госпитализированы, их приняли в местных больницах.

Кровавый инцидент, к сожалению, является симптоматичным для Англии последних лет.

«Преступления с использованием ножей — когда ножи использовались для совершения преступлений или кто-то был пойман на незаконном владении ножом — выросли на 7% в Англии и Уэльсе в прошлом году», — заявило правительство Великобритании в апреле 2024 года.

В Лондоне, согласно той же статистике, число таких преступлений выросло на 20 %.

По данным Управления национальной статистики, из 244 смертельных ножевых ранений в Англии и Уэльсе с марта 2022 года по март 2023 года 101 было нанесено кухонным ножом, что значительно превосходит все остальные виды ранений холодным оружием.