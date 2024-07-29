Минюст РФ не нашел достаточных оснований для присвоения певице Алле Пугачевой статуса «иностранного агента». Об этом говорится в ответном письме замминистра Олега Свириденко на запрос депутата Госдумы РФ и лидера крайне правой партии «Родина» Алексея Журавлева.

Частично текст ответа на запрос парламентария опубликовало агентство РИА «Новости».

Замглавы ведомства добавил, что если Минюст выявит в действиях Пугачевой признаки соответствующей деятельности, то вопрос будет рассмотрен.

Депутат Журавлев направил жалобу 9 июля, указав, что певица на своей странице на платформе Instagram «регулярно размещает необъективные материалы об общественно-политических событиях в РФ, а также данные, дискредитирующие работу правоохранительной системы и органов власти».

Кроме того, легенда советской и российской поп-музыки, по мнению чиновника, «занимается в РФ целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ».

Чиновник подал запрос в Минюст спустя несколько часов после публикации Пугачевой, где она прокомментировала ракетный удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала певица, приложив фото пострадавшего в результате трагедии ребенка.

Авиаудар унес жизни трех человек (в их числе ребенок), более 30 пострадали.

Украина обвинила в ударе российские войска, Москва же настаивала, что в больницу попала ракета украинских систем ПВО.

Ранее Пугачева сама просила признать себя «иностранным агентом» после того, как в сентябре 2022 года ее супруга, стендап комика Максима Галкина внесли в этот реестр.

«Солидарна с мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», — заявила она тогда, назвав цели военной кампании РФ в Украине «иллюзорными».