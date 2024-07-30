Замминистра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев выразил послу России в КР Сергею Вакунову обеспокоенность участившимися случаями отказа во въезде гражданам КР в РФ на встрече 29 июля. Как сообщили в МИД, на встрече обсуждались вопросы, касающиеся въезда кыргызстанцев в Россию и их пребывания на ее территории.

«В частности, Имангазиев выразил обеспокоенность кыргызской стороны участившимися случаями отказа во въезде в РФ гражданам КР и длительными проверочными процедурами в международных аэропортах России. При этом отметил, что кыргызская сторона с пониманием относится к принимаемым российской стороной мерам, направленным на обеспечение безопасности в стране», — говорится в сообщении МИД.

Вакунов в ответ выразил готовность к совместной работе по всем темам двусторонней повестки, отметили в министерстве.

Трудности, с которыми стали сталкиваться мигранты из центральноазиатских стран на территории РФ, начались после трагедии в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Тогда на посетителей зала было совершенно нападение группы вооруженных людей — в результате расстрела погибли десятки человек. По версии российских следственных органов, к расстрелу были причастны граждане Таджикистана.

После теракта МИД Кыргызстана несколько раз рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, если нет веских оснований.