Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Словакии Юрайем Бланаром ситуацию с остановкой транзита российской нефти через Украину.

«Мы продолжаем работать над восстановлением долгосрочной безопасности нашего нефтеснабжения, поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и словацким Юрайем Бланаром», — написал дипломат в Facebook.

По его словам, Украина нарушает договор об ассоциации с Евросоюзом.

«В то же время мы постоянно анализируем возможные правовые и технические решения, которые обеспечат непрерывность нашего нефтеснабжения независимо от украинского запрета на транзит», — отметил Сийярто.

В середине июля Будапешт сообщил о прекращении поставок нефти «Лукойла» через Украину по нефтепроводу «Дружба». Такое же заявление сделали и в Братиславе. По данным Минэкономики Словакии, причина — внесение российской компании в украинский санкционный список.

В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода «Дружба», поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков.

Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Беларуси в направлении Польши и Германии и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.

На минувшей неделе Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за действий Украины. Как указал Сийярто, если им не удастся добиться необходимого результата, то начнется юридический процесс в арбитражном суде.

Он также отметил, что на долю российского поставщика приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45 процентов словацкого.