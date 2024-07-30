Венгрия смягчила требования для въезда граждан России и Беларуси. Теперь граждане этих стран могут участвовать в программе «Национальная карта». Эта программа идентична ВНЖ и позволяет иностранцам работать в Венгрии до двух лет.

«Национальная карта» доступна для лиц, заинтересованных в работе или ведении бизнеса в Венгрии. Она упрощает процесс по сравнению с обычными разрешениями на работу или деловыми визами. Венгерская карта также позволяет воссоединение семьи, а также право на получение постоянного вида на жительство после трех лет проживания в Венгрии.

Для владельцев «Национальной карты» не существует специальной процедуры проверки на европейском уровне. Европейские соседи Венгрии по Шенгенской зоне опасаются, что среди тысяч россиян и белорусов, которые поедут за венгерской картой, могут оказаться и шпионы.

Весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 тыс. релокантов для участия в программе.

Венгрия решила контролировать миграцию по-своему, выборочно разрешая доступ в страну для определенных категорий соискателей. С июля «Национальная карта» стала доступна для граждан Украины, России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории и Сербии. При этом Венгрия отказывается принимать беженцев и мигрантов из стран Ближнего Востока — Сирии, Афганистана, Йемена и тд.

Обладатели «‎Национальной карты»‎ Венгрии спустя восемь лет смогут подать заявление на получение гражданства. Это дает право неограниченного передвижения внутри ЕС.

МИД Польши воспринял новость о послаблении визовых требований в штыки и в язвительной форме предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану покинуть ЕС и НАТО и сформировать альянс с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Орбан раскритиковал политику ЕС и НАТО в отношении Москвы, заявив, что санкции не работают. Кроме того, премьер обвинил Польшу в лицемерии, поскольку страна продолжает тайно вести бизнес с Россией, в частности, закупая у нее нефть и газ.