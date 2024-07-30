Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой в адрес Израиля и западных стран в ходе мероприятия правящей Партии справедливости и развития. Он заявил, что Израиль представляет угрозу не только для Палестины и Ливана, но и для всего человечества.

«Сколько же еще тысяч детей должны погибнуть, чтобы наступило осознание того, что агрессивная политика Израиля угрожает всему региону?», — заявил он.

Турецкий лидер обвинил западные страны в игнорировании преступлений против мирных палестинцев и призвал мировое сообщество «незамедлительно остановить геноцид, жестокость и варварство, совершаемые Израилем в Газе, пока не стало слишком поздно».

Турецкий лидер также раскритиковал открытие Олимпийских игр в Париже, назвав его оскорблением религиозных чувств.

«Аморальность, устроенная на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, вновь продемонстрировала масштабы угрозы, с которой мы сталкиваемся», — заявил президент Турции. Он заявил о намерении обсудить этот вопрос с папой римским Франциском.

В заключение Эрдоган подтвердил решимость Турции защищать свои интересы в Эгейском и Средиземном морях.