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Таджикистан и Кыргызстан согласовали 94% границы
Переговоры по спорным участкам продолжаются, детали не разглашаются в целях безопасности и успешного завершения процесса
Таджикистан и Кыргызстан согласовали 94% границы
Фото: Reuters / Others
30 июля 2024 г.

Председатель Госкомитета по земельному управлению и геодезии Таджикистана Ориф Ходжазода сообщил о значительном прогрессе в описании таджикско-кыргызской границы. На сегодняшний день описано 928 километров, что составляет 94% общей протяженности рубежа.

«За первые шесть месяцев этого года топографические группы двух стран встречались двенадцать раз. За этот период завершено описание 82,3 километра линии рубежа», — заявил Ходжазода на пресс-конференции 29 июля.

Чиновник отметил, что переговорный процесс проходит не без сложностей, однако воздержался от подробностей «во избежание недопонимания». По его словам, остались некоторые спорные участки, по которым ведутся переговоры. «Мы работаем над поиском взаимоприемлемых решений», — заявил чиновник.

Важно отметить, что детали переговоров межправительственной делегации остаются закрытыми для прессы. Ходжазода пояснил: «Эта информация не подлежит разглашению в целях обеспечения безопасности и успешного завершения описания таджикско-кыргызской границы».

Власти обеих стран в этом году решили не раскрывать подробности переговорного процесса, что отличается от практики предыдущих лет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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