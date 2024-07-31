ТУРЦИЯ
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Турция осуждает подлое убийство лидера ХАМАС
Старший советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч осудил убийство лидера ХАМАС
Турция осуждает подлое убийство лидера ХАМАС
Фото: АА / Others
31 июля 2024 г.

Старший советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч резко осудил убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

«Я осуждаю убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, совершенное в результате подлого покушения в Тегеране», - заявил Кылыч.

Он подчеркнул, что правительство Нетаньяху, отвергающее все формы компромисса и мира, рано или поздно будет привлечено к ответу за свои действия.

В завершение советник президента выразил соболезнования и помолился о милости Аллаха к погибшему Хании и всем палестинцам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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