Старший советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч резко осудил убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

«Я осуждаю убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, совершенное в результате подлого покушения в Тегеране», - заявил Кылыч.

Он подчеркнул, что правительство Нетаньяху, отвергающее все формы компромисса и мира, рано или поздно будет привлечено к ответу за свои действия.

В завершение советник президента выразил соболезнования и помолился о милости Аллаха к погибшему Хании и всем палестинцам.