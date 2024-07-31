Тысячи палестинцев были насильственно вывезены из Газы, иногда из бомбоубежищ, и помещены под стражу в Израиле, где их подвергали жестоким пыткам. Израильские военные применяли запрещенные международными конвенциями методы допроса, в том числе натравливали на палестинцев собак и имитировали утопление, говорится в новом докладе Управления ООН по правам человека.

Многие из тех, кто был задержан в Газе после начала войны 7 октября, были схвачены на контрольно-пропускных пунктах, когда они пытались спастись от израильского военного наступления, или в школах и больницах, где они укрывались, сообщает ООН.

Задержанных часто перевозили в Израиль с завязанными глазами и в наручниках, а затем помещали в «похожие на клетки» военные центры, где их заставляли носить только подгузники в течение длительного времени.

Управление ООН уточняет, что 53 задержанных палестинца умерли в заключении. И это только те, чьи личности удалось доподлинно подтвердить во время расследования. Многие десятки находятся в израильских тюрьмах, в которые расследователей ООН так и не допустили.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к немедленному освобождению задержанных, а также к освобождению оставшихся израильских заложников, удерживаемых в Газе.

Израильские военные заявили, что расследуют заявления о жестоком обращении с задержанными в учреждениях в Израиле, но отказались комментировать конкретные случаи. Больше всего критики со стороны правозащитников вызвал лагерь Сде Тейман в пустыне Негев, который упоминается в отчете ООН как место жестокого обращения с палестинцами.

В последние месяцы растет число сообщений о жестоком обращении с задержанными жителями Газы в израильских тюрьмах. Как правило, их удерживают без доступа адвокатов и правозащитников, не сообщая причины задержания и не предоставляя минимальную юридическую защиту.