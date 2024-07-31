Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не считает неизбежным расширение войны на весь Ближний Восток. Его слова прозвучали после израильских атак по Бейруту и Тегерану, в ходе которых были убиты военачальник «Хезболлы» Фуад Шукр и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Остин добавил, что США помогут Израилю защитить себя в случае нападения со стороны Ирана или его прокси.

Его комментарии прозвучали после того, как израильская армия подтвердила убийство командира «Хезболлы». При этом Тель-Авив не стал брать на себя ответственность за убийство Исмаила Хании. Однако израильские СМИ со ссылкой на свои источники подтвердили, что за операцией по покушению на лидера ХАМАС стоит израильская спецслужба «Моссад».

«Я думаю, что всегда есть место и возможность для дипломатии», — заявил Остин во время своего визита на Филиппины. Министр призвал всех игроков в регионе к сдержанности, чтобы не допустить расширения конфликта в Газе на весь Ближний Восток.

«Мы не хотим, чтобы что-либо из этого произошло. Мы будем усердно работать над тем, чтобы делать то, что поможет снизить напряженность и решить проблемы посредством дипломатических встреч», — подчеркнул Остин.

Позже днем 31 июля Ллойд Остин провел телефонные переговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

В отчете офиса Остина говорится, что министры говорили об «угрозах Израилю, исходящих от ряда поддерживаемых Ираном групп, включая ливанскую «Хезболлу».

«Министр Остин подтвердил свою непоколебимую приверженность безопасности Израиля и его право на самооборону. Они также обсудили текущие усилия по достижению дипломатического решения, которое позволит гражданам по обе стороны израильско-ливанской границы безопасно вернуться в свои дома», — говорится в заявлении Пентагона.

Революционная гвардия Ирана подтвердила, что Хания и его телохранитель были убиты в Тегеране, где лидер ХАМАС присутствовал на инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.

ХАМАС пообещал отомстить за убийство своего лидера, не уточняя деталей. В Тегеране и Бейруте также пригрозили ответить Тель-Авиву.