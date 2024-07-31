Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон, который предусматривает прекращение приобретенного гражданства Российской Федерации за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Инициаторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и другие депутаты.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что новелла документа заключается в введении диспозитивной нормы, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, которое приобрело гражданство РФ, будет являться основанием для прекращения этого гражданства.

Законопроект также предусматривает синхронизацию процессов постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. В частности, МВД России будет обязано предоставлять сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина, в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он был создан в связи с тенденцией уклонения от несения воинской повинности среди новых граждан. По мнению законодателей, это «создаёт возмущение среди граждан, подрывает уважение к законам РФ и негативно влияет на общественные настроения в целом».