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Турецкий парламент созывает внеочередное заседание по Палестине
Председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш подписал указ о созыве внеочередного заседания по вопросам Палестины
Турецкий парламент созывает внеочередное заседание по Палестине
Турецкий парламент созывает внеочередное заседание по Палестине / Others
31 июля 2024 г.

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш подписал указ о созыве внеочередного заседания парламента. В заявлении говорится:

«Я созываю Великое национальное собрание Турции на внеочередное заседание 15 августа 2024 года в 15:00 в соответствии с 93-й статьей Конституции и 7-й статьей Регламента парламента. Цель заседания — продемонстрировать нашу сильную поддержку палестинскому народу и его делу, а также донести голос угнетенного палестинского народа до всего мира. Президент Палестины Махмуд Аббас выступит с обращением к Генеральной ассамблее. Прошу уважаемых депутатов принять участие в заседании в указанное время».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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