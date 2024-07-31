Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш подписал указ о созыве внеочередного заседания парламента. В заявлении говорится:

«Я созываю Великое национальное собрание Турции на внеочередное заседание 15 августа 2024 года в 15:00 в соответствии с 93-й статьей Конституции и 7-й статьей Регламента парламента. Цель заседания — продемонстрировать нашу сильную поддержку палестинскому народу и его делу, а также донести голос угнетенного палестинского народа до всего мира. Президент Палестины Махмуд Аббас выступит с обращением к Генеральной ассамблее. Прошу уважаемых депутатов принять участие в заседании в указанное время».