Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду призвал все стороны и международное сообщество работать над снижением напряженности в регионе после недавних атак в Ливане и Тегеране.

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, Гутерриш подчеркнул, что эти инциденты представляют собой «опасную эскалацию», и что усилия должны быть сосредоточены на прекращении огня в Газе, освобождении пленных и увеличении гуманитарной помощи палестинцам, а также на восстановлении спокойствия на ливано-израильской границе.

Генсек ООН также выразил обеспокоенность тем, что вместо снижения напряженности предпринимаются действия, которые могут обострить ситуацию. Он отметил, что международное сообщество должно объединиться для предотвращения эскалации и обеспечить долгосрочный мир и стабильность на Ближнем Востоке.

Во вторник вечером израильские военные нанесли удар по одному из лидеров «Хезболлы» Фуаду Шукру в южном пригороде Бейрута. Тель-Авив обвиняет его в ракетной атаке, произошедшей в субботу. В результате этой атаки погибли 12 человек в друзском городе Мадждал Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах.

Через несколько часов в Тегеране был убит глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания. ХАМАС и Иран обвинили в его гибели Израиль, но израильские власти пока не подтвердили и не опровергли свою причастность к этому событию. Хания находился в Тегеране на инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана и погиб в результате удара по его гостевому дому.