Власти Литвы сообщили, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16. В Киеве их получение пока не подтвердили, однако источники агентства Reuters в правительстве Украины отметили, что эти поставки помогут восстановить истощенные военно-воздушные силы.

Истребители F-16 производства компании Lockheed Martin уже давно значатся в списке пожеланий Украины из-за их разрушительной силы. Истребитель оснащен 20-мм пушкой и может нести бомбы, ракеты и ракеты.

«F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной», — написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети X.

На поставку самолетов потребовалось больше года, поворотным моментом стало решение США не противодействовать отправке F-16 в Украину в мае 2023 года. Это произошло после неоднократных просьб президента Владимира Зеленского и союзников по НАТО.

Дания обязалась передать в общей сложности 19 самолетов, а Нидерланды пообещали поставить 24 самолета. Обе страны были движущей силой международной коалиции по поставке Украине F-16. Норвегия также заявила, что передаст Украине шесть истребителей F-16.

Источники газеты Time уточнили, что пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили только шесть обещанных самолетов от Нидерландов, остальная партия последует в ближайшее время из Дании.

Пилоты и наземный персонал ВСУ в течение нескольких месяцев проходили подготовку у западных партнеров Украины, включая США, Румынию и Нидерланды.

Украинские военные с начала конфликта с РФ в феврале 2022 года были вынуждены полагаться на относительно небольшой парк самолетов советской эпохи, отмечает Reuters. Украинские официальные лица рассматривают добавление F-16 как жизненно важное обновление для своих ВВС.

Между тем аналитики и официальные лица отмечают, что одни только F-16 не станут поворотным моментом в войне, пишет агентство, поскольку шесть истребителей не смогут заменить полноценную авиацию. К тому же истребители нуждаются в мощном наземном подкреплении, в частности, в системах ПВО — их у Украины пока не хватает.