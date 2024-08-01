Северная Корея хочет возобновить ядерные переговоры с США, если Дональд Трамп будет переизбран на пост президента. Пхеньян работает над разработкой новой стратегии переговоров.

Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный северокорейский дипломат, недавно совершивший побег из КНДР.

Побег Ри Иль Гю с Кубы попал в прошлом месяце в заголовки мировых СМИ. Он стал самым высокопоставленным северокорейским дипломатом, перешедшим на сторону Сеула с 2016 года.

В своем первом интервью международным СМИ Ри сказал, что Северная Корея определила Россию, США и Японию в качестве своих главных внешнеполитических приоритетов на этот и последующие годы.

Ри отметил, что Пхеньян стремится возобновить ядерные переговоры с США через укрепление связей с Россией. Это особенно важно в случае переизбрания Трампа, чье предыдущее президентство отличалось как угрозами войны, так и беспрецедентной дипломатией с КНДР.

Дипломаты КНДР разрабатывают стратегию для такого сценария, целями которого являются отмена санкций в отношении ее оружейных программ, снятие статуса государства-спонсора терроризма и получение экономической помощи, сказал Ри.

Его комментарии свидетельствуют о потенциальном повороте от нынешней позиции Пхеньяна после недавних заявлений, в которых он отказался от возможности диалога с США и предупредил о вооруженной конфронтации.

Саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и Трампом во Вьетнаме в 2019 году провалился из-за санкций, в чем Ри частично обвинил решение Кима доверить ядерную дипломатию «неопытным и несведущим» военачальникам.

«На этот раз МИД определенно получит карт-бланш, и Трампу будет не так просто снова связать Северную Корею по рукам и ногам на четыре года, ничего не дав», — добавил дипломат.

Ри получил образование во французской школе в Алжире. Позже он жил на Кубе вместе со своим отцом, работавшим репортером в государственных СМИ. С детства Ри представлял себе жизнь в Южной Корее. Однако мысли о побеге появились лишь после инцидента с коллегой-дипломатом. Тот подверг Ри издевательствам за отказ дать взятку.

Затем наступил решающий момент, когда Пхеньян мгновенно отклонил его просьбу о лечении в Мексике за свой счет из-за разрыва межпозвоночного диска в шее.

«Это воспламенило всю обиду, которую я и так питал к режиму», — сказал он.