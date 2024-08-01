Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что страну ждут «непростые дни». По его словам, Тель-Авив готовится к атакам со стороны Ирана и его региональных союзников после убийств главного военного командира «Хезболлы» в Бейруте и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

В речи 31 июля Нетаньяху отметил, что Израиль сталкивается с угрозами со всего региона после убийства главного военачальника «‎Хезболлы»‎ Фуада Шукра. Тель-Авив подтвердил свою ответственность за его убийство, однако отказался признать причастность к атаке по Тегерану, в результате которой погиб Хания. Иран и ХАМАС возложили ответственность за убийство главы движения на Израиль.

«Мы готовы к любому сценарию и будем едины и решительны перед любой угрозой. Израиль ответит на любую агрессию против нас», — заверил Нетаньяху.

Как пишут ивритоязычные СМИ, все военные Израиля приведены в состояние повышенной готовности, готовясь к ответным действиям Ирана и Ливана на нападения. Израильские убийства усилили опасения, что конфликт в Газе перерастает в более широкую войну на Ближнем Востоке.

США, Франция и другие страны Запада призвали своих граждан не ездить в Ливан, сославшись на рост напряженности. Госдепартамент США повысил уровень рекомендаций по поездкам в Ливан до четвертого уровня, который рекомендует всем американцам, находящимся в стране, по возможности уехать.

«Хезболла» 31 июля официально подтвердила, что Шукр был убит, более чем через 24 часа после того, как израильские силы ударили по восьмиэтажному жилому дому на юге Бейрута. Похороны военачальника пройдут 1 августа.

Как сообщают арабские СМИ, лидер ХАМАС был убит при помощи ракеты или барражирующего снаряда на охраняемой квартире, которая принадлежала Иранской революционной гвардии.