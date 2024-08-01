Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он против того, чтобы у каждого жителя США был электромобиль. При этом Трамп отметил, что глава Tesla и владелец соцсети X Илон Маск, известный сторонник электромобилей, поддержал политика.

«Илон Маск поддержал меня, и он мой друг, но я против того, чтобы у каждого был электромобиль», — отметил Трамп, выступая на конференции Национальной ассоциации темнокожих журналистов в Чикаго.

19 июля Дональд Трамп использовал свою номинационную речь, чтобы раскритиковать политику президента Джо Байдена в отношении электромобилей, пообещав принять меры против нее в свой первый день на посту.

«Я отменю обязательное использование электромобилей в первый же день», — сказал Трамп в своем выступлении на Республиканском национальном съезде в Милуоки. Этот шаг, по его словам, приведет к «спасению автомобильной промышленности США от полного уничтожения, которое происходит прямо сейчас, и сэкономит американским покупателям тысячи и тысячи долларов на автомобиль».

Администрация Байдена не имеет обязательных требований к электромобилям. Однако в марте Агентство по охране окружающей среды ввело новые ограничения на загрязнение воздуха. Критики этой меры, в большинстве своем это были республиканцы, заявили, что агентство незаконно вынудит автопроизводителей продавать электромобили вместо обычных машин.

Хотя у автопроизводителей есть выбор в том, как они будут соблюдать ограничения на загрязнение окружающей среды, ожидается, что компании станут продавать все больше гибридов с более низким уровнем выбросов, а также электромобили с нулевым уровнем выбросов. Согласно одному сценарию, смоделированному Агентством по охране окружающей среды, около 56% продаж новых легковых и легких грузовиков в 2032 году будут приходиться на электромобили, а еще 16% — на гибриды.

Трамп отрицает «‎глобальное потепление», называя его «новой зеленой аферой». Он сказал, что вместо поддержки климата направит эти деньги на такие проекты, как дороги, мосты и плотины.