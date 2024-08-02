1 августа в США прибыли трое американцев, освобожденных в результате обмена заключенными с Россией. Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морпех Пол Уилан и журналистка Алсу Курмашева приземлились на объединенной авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис лично встретили освобожденных. Байден выразил удовлетворение их возвращением домой. На вопрос о послании Владимиру Путину после обмена, президент США кратко ответил: «Остановись».

Как сообщил CNN американский чиновник, прибывшие проведут время с семьями, после чего отправятся в Сан-Антонио для медицинского обследования в армейском медцентре Брук.

Обмен состоялся в Анкаре и включал 26 человек. России были переданы 10 человек, включая экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, Германии — 12, а США — 3. В Москве освобожденных россиян встретил президент Владимир Путин в аэропорту Внуково-2.

Успешное проведение обмена в очередной раз укрепило позиции Турции как важного посредника в международных отношениях, особенно в период растущей глобальной напряженности.