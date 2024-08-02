Климатологи предупреждают, что в июле температура на больших участках ледяного покрова Антарктиды поднялась в среднем на 10 °C выше нормы, что было охарактеризовано как рекордная тепловая волна. Во многих частях континента температура была на 5–10 °C выше климатического среднего значения 1991–2020 годов.

Рост температуры в Антарктиде в целом подтверждает прогнозы моделей о глобальном потеплении, отмечают ученые. Сейчас в Антарктиде полярная зима, температура на полярном массиве суши остается ниже нуля, однако в некоторые дни она поднималась на 28°C выше ожидаемого.

На земном шаре уже 12 месяцев наблюдаются рекордно высокие температуры. Июль стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений, отмечают климатологи.

Майкл Дьюкс, директор по прогнозированию в MetDesk, пояснил: хотя отдельные ежедневные высокие температуры удивительны, гораздо более значительным считается среднее повышение в течение месяца.

Модели климатологов уже давно предсказывают, что наиболее значительные последствия антропогенного изменения климата будут наблюдаться в полярных регионах, «и это отличный пример этого», уточнил эксперт.

«Обычно вы не можете просто посмотреть на один месяц для климатической тенденции, но это прямо соответствует тому, что предсказывают модели», — добавил Дьюкс. — «В Антарктиде в целом такое потепление зимой и продолжение его в летние месяцы может привести к разрушению ледяных щитов».

Зике Хаусфатер, научный сотрудник Berkeley Earth, сказал, что тепловая волна в Антарктиде «определенно была одним из основных факторов резкого повышения глобальной температуры в последние недели».

Повышение температуры в Антарктиде в июле последовало за особенно сильным Эль-Ниньо, климатическим явлением, которое приводит к потеплению во всем мире. Ученые сказали, что непосредственной причиной тепловой волны стало ослабление полярного вихря — полосы холодного воздуха и низкого давления, которая вращается в стратосфере вокруг каждого полюса. Вмешательство атмосферных волн ослабило вихрь и привело к повышению высотных температур в этом году.