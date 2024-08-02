В суданском регионе Дарфур официально объявлен голод, сообщает Норвежский совет по делам беженцев в Судане.

Сотни тысяч жителей Дарфура оказались в осаде из-за 15-месячной гражданской войны в стране между правительственной армией под руководством генерала Аль-Бурхана и Силами быстрого реагирования (SDF).

Люди, бежавшие в лагерь Замзам возле города Эль-Фашер в Северном Дарфуре, сталкиваются с голодом с июня. Никакая продовольственная помощь до них не доходит. Это и привело к официальному объявлению о голоде, сообщили в Норвежском комитете. Лагерь Замзам недавно разросся и теперь вмещает около 500 тыс. человек.

В двух других лагерях в районе Эль-Фашера, Абу-Шук и Аль-Салам, вероятно, также будет голод, но ограниченные данные затрудняют подтверждение.

Официальное объявление о голоде — редкое событие, но оно служит для привлечения внимания всего мира и побуждает правительства стран-доноров увеличить финансирование агентств по оказанию помощи. По словам агентств по оказанию помощи, из-за двух других крупных войн и различных чрезвычайных ситуаций по всему миру помощь Судану оказалась далеко не достаточной.

«Этот голод трагичен, катастрофичен и, к сожалению, был предсказуем, — заявили в комитете. — Это важный момент, когда нам действительно нужно задействовать все необходимые ресурсы».

Война между соперничающими военными группировками в Судане создала крупнейший в мире кризис голода в плодородной стране, которая когда-то считалась мировой житницей. По данным Всемирной продовольственной программы, более половины из 48 млн человек в Судане находятся на грани голодной смерти. В стране также наблюдается самый серьезный в мире кризис беженцев: более 10 млн человек были вынуждены покинуть свои дома или бежать в соседние страны.

Эксперты используют строгую методологию для классификации голода. Голод объявляется, когда 20% домохозяйств, или каждый пятый человек в районе, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия; 30% детей страдают от острого недоедания; и два взрослых или четверо детей на каждые 10 тыс. умирают каждый день от недоедания или голода.