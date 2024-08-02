ПОЛИТИКА
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В Стамбуле на воду спустили корвет для ВМС Украины
На торжественной церемонии присутствовали глава Baykar Халук Байрактар, первая леди Украины Елена Зеленская, глава украинского Минобороны Рустем Умеров и крымскотатарский политик Мустафа Джемилев
В Стамбуле на воду спустили корвет для ВМС Украины
Фото: соцсети Рустема Умерова / Others
2 августа 2024 г.

На верфи RMK Marine в Стамбуле состоялся торжественный спуск на воду второго украинского корвета класса Ada «Гетман Иван Выговский» (F-212).

В церемонии спуска на воду приняли участие министр обороны Украины Рустем Умеров, командующий ВМС Украины Алексей Нейжпапа, руководитель турецкой оборонно-промышленной компании Baykar Халук Байрактар, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и первая леди Украины Елена Зеленская.

Торжественная закладка корвета «Гетман Иван Выговский» состоялась в августе прошлого года на судостроительном заводе в Стамбуле. Согласно турецким традициям, торжественная закладка происходит только после того, как часть секций и корпуса уже построена.

По словам представителей ВМС Украины, все работы по строительству корабля ведутся в соответствии с графиком, обозначенным в соглашении. 29 мая головной корабль украинского контракта, флагман ВМС Украины «Гетман Иван Мазепа» (F-211), прошел первые ходовые испытания. Этот корабль также строится для Украины в Турции.

Первый из двух корветов, которые Турция строит для Украины, получил название «Гетман Иван Мазепа» (F-211). Строительство началось в январе 2021 года, а киль корабля был заложен в сентябре 2021 года. К этому времени уже были собраны 13 секций и корпус корабля. 18 сентября 2022 года строительство корпуса корвета было завершено, а 2 октября он был спущен на воду. Корвет станет новым флагманом ВМС Украины после затопления «Гетмана Сагайдачного».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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