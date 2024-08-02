В пятницу Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Об этом сообщается в официальном вестнике Турецкой Республики Resmi Gazete. Соглашение ожидает ратификации Верховной радой Украины.

1 августа министр экономики Украины Юлия Свириденко посетила Турцию, где обсудила ратификацию соглашения с министром торговли Турции Омером Болатом.

«В ходе состоявшейся сегодня в Стамбуле встречи делегации с первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко, посетившей нашу страну, мы обсудили экономические и торговые вопросы между двумя странами и провели продуктивную встречу», - написал в четверг министр торговли Турции Омер Болат на платформе Х.

«В рамках этой встречи мы подтвердили нашу решимость увеличить объем взаимной внешней торговли, который в 2023 году достиг $7,3 млрд, до $10 млрд в кратчайшие сроки благодаря «Соглашению о свободной торговле между Турцией и Украиной», которое скоро вступит в силу», - добавил он.

«Турция и Украина продолжат укреплять сотрудничество и наращивать взаимную торговлю и инвестиции на основе добрососедства и общих интересов. В этом направлении турецкие компании будут активно участвовать в реализации «Турецко-украинской целевой группы по восстановлению Украины», которую мы взаимно подписали в Стамбуле в январе этого года», - написал также министр Болат.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией в Киеве еще 3 февраля 2022 года, почти за три недели до начала полномасштабного вторжения России.

Идея соглашения о зоне свободной торговли впервые возникла в 1998 году, но официально переговоры начались только в 2007 году. Переговоры застопорились на долгие годы из-за разногласий по ряду пунктов.

После ратификации обеими странами соглашение «откроет новые возможности для беспошлинной или частично беспошлинной торговли», заявила в мае министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Соглашение также «упростит логистику, что является важным условием для украинских предприятий во время войны», добавила она.

Турецкий экспорт в Украину уже вырос с $198 млн в 2017 году до $1,5 млрд в 2022 году, а украинский экспорт в Турцию за тот же период увеличился с $776 млн до $2,59 млрд, свидетельствуют данные Обсерватории экономической сложности.

После реализации соглашения Украина отменит импортные пошлины на 56 % промышленных товаров и 11,5 % сельскохозяйственных товаров. Турция отменит импортные пошлины на 93,4 % промышленных товаров и 7,6 % сельскохозяйственных.

В дальнейшем импортные пошлины будут отменены после периода реализации, который составит до пяти лет для промышленных товаров и до 10 лет для сельскохозяйственных товаров.

«После ратификации соглашения все страны Черноморского побережья, за исключением Российской Федерации, будут объединены в единое экономическое пространство», - заключила Свириденко.