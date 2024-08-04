Ватикан выступил с критикой церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, выразив обеспокоенность некоторыми элементами шоу.

«Святой Престол был опечален некоторыми сценами на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и не может не присоединиться к голосам, прозвучавшим в последние дни, осуждающим оскорбление, нанесенное многим христианам и верующим других религий», — заявил Святой Престол, передает Catholic News Agency.

Ватикан подчеркнул, что на мероприятии мирового масштаба «не должно быть намеков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей».

Критику вызвало выступление дрэг-квин, которое многие восприняли как пародию на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Однако Томас Жолли, художественный руководитель церемонии, отрицает это, утверждая, что сцена изображала языческий фестиваль.

Ватикан также отметил, что «свобода выражения, которая, очевидно, не ставится под сомнение, находит свой предел в уважении к другим».

Выступление на церемонии открытия Олимпиады обнажила острую дискуссию о балансе между творческой свободой и уважением к религиозным чувствам на международных мероприятиях.