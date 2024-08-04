Илон Маск заявил, что разрабатываемые его компанией Neuralink мозговые имплантаты станут ключевым инструментом для интеграции и конкуренции людей с продвинутыми системами искусственного интеллекта в будущем.

Компания уже добилась первых успехов: в январе 2024 года был имплантирован первый чип, позволивший пациенту управлять компьютерной мышью силой мысли. Второй пациент также получил имплантат.

Маск подчеркнул потенциал технологии в медицине. «Это также может решить, вероятно, проблему шизофрении, если у людей есть какие-то припадки. Это, вероятно, может решить эту проблему. Это может помочь с памятью», — утверждает Маск.

Кроме того, предприниматель видит в Neuralink способ обеспечения безопасности ИИ. По словам Маска, чипы Neuralink могут быть лучшим способом предотвратить превосходство ИИ над людьми и его выход из-под контроля в стиле «Терминатора». «Мы могли бы лучше навязать коллективную волю человека ИИ, если бы скорость вывода была значительно увеличена», — рассказал он.

Маск также описал амбициозные планы по улучшению человеческих способностей: «Хотите видеть как радар? Нет проблем. Вы могли бы видеть ультрафиолет, инфракрасное излучение, [иметь] орлиное зрение, что угодно».

Несмотря на впечатляющие перспективы, Маск отметил, что текущие достижения - лишь «детский шаг» на пути к более сложным применениям технологии, таким как прямое общение с системами ИИ.