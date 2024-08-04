ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Маск: Neuralink позволит людям конкурировать с ИИ
Илон Маск рассказал о перспективах мозговых имплантатов Neuralink: от лечения неврологических расстройств до конкуренции с ИИ
Маск: Neuralink позволит людям конкурировать с ИИ
Фото: Reuters / Others
4 августа 2024 г.

Илон Маск заявил, что разрабатываемые его компанией Neuralink мозговые имплантаты станут ключевым инструментом для интеграции и конкуренции людей с продвинутыми системами искусственного интеллекта в будущем.

Компания уже добилась первых успехов: в январе 2024 года был имплантирован первый чип, позволивший пациенту управлять компьютерной мышью силой мысли. Второй пациент также получил имплантат.

Маск подчеркнул потенциал технологии в медицине. «Это также может решить, вероятно, проблему шизофрении, если у людей есть какие-то припадки. Это, вероятно, может решить эту проблему. Это может помочь с памятью», — утверждает Маск.

Кроме того, предприниматель видит в Neuralink способ обеспечения безопасности ИИ. По словам Маска, чипы Neuralink могут быть лучшим способом предотвратить превосходство ИИ над людьми и его выход из-под контроля в стиле «Терминатора». «Мы могли бы лучше навязать коллективную волю человека ИИ, если бы скорость вывода была значительно увеличена», — рассказал он.

Маск также описал амбициозные планы по улучшению человеческих способностей: «Хотите видеть как радар? Нет проблем. Вы могли бы видеть ультрафиолет, инфракрасное излучение, [иметь] орлиное зрение, что угодно».

Несмотря на впечатляющие перспективы, Маск отметил, что текущие достижения - лишь «детский шаг» на пути к более сложным применениям технологии, таким как прямое общение с системами ИИ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us