ВОЙНА В УКРАИНЕ
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F-16 уже над Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские истребители F-16 уже находятся на вооружении у ВСУ
F-16 уже над Украиной
Фото: AP / Others
4 августа 2024 г.

Украинские летчики приступили к полетам на истребителях F-16. Об этом в воскресенье заявил президент Владимир Зеленский, подтвердив прибытие истребителей производства США.

«F-16 в Украине. Мы сделали это. Я горжусь нашими ребятами, которые осваивают эти истребители и уже начали использовать их для нашей страны», — цитирует слова Зеленского агентство Reuters в момент его выступления на авиабазе, которую украинские власти попросили не называть.

Прибытие истребителей стало важной вехой для Украины после многих месяцев ожидания. Пока неясно, сколько их имеется в наличии и какое влияние они окажут на укрепление противовоздушной обороны и на поле боя в целом.

F-16, сконструированные компанией Lockheed Martin, оснащены 20-миллиметровой пушкой и могут нести бомбы, ракеты и снаряды.

Беседуя с журналистами, Зеленский сказал, что Украина все еще не имеет достаточного количества пилотов, обученных использовать F-16, как и достаточного количества самих самолетов.

«Положительным моментом является то, что мы ожидаем поступления дополнительных F-16. <…> Многие ребята уже проходят обучение», — сказал он.

Ранее Украина полагалась на устаревший парк военных самолетов советской эпохи, который существенно отставал от воздушного флота РФ — более современного и многочисленного.

«Это новый этап развития военно-воздушных сил ВСУ», — сказал Зеленский.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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