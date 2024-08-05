Власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной, обвинив Киев в поддержке международного терроризма. Это решение было опубликовано на сайте переходного правительства Мали.

В коммюнике утверждается, что разрыв отношений стал ответом на заявление представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова. Мали обвиняет Юсова в признании роли Украины в поддержке повстанцев-туарегов, которые в конце июля атаковали колонну правительственных войск и наемников ЧВК «Вагнер».

«Переходное правительство Республики Мали было потрясено подрывными высказываниями официального представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, признавшего причастность Украины к трусливому, вероломному и варварскому нападению вооруженных террористических групп», — говорится в заявлении.

Власти Мали также обвинили украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова в поддержке «международного терроризма», заявив, что его высказывания подтверждают участие Киева в подрыве суверенитета Мали.

До этого Мали занимала нейтральную позицию по вопросу российского вторжения в Украину, однако теперь в заявлении переходного правительства говорится о «неонацистском и злодейском характере» украинских властей.

На прошлой неделе правительственные войска Мали признали значительные потери в боях с повстанцами, начавшихся в конце июля. Украинская разведка заявила, что успешная операция повстанцев стала возможной благодаря предоставлению «необходимой информации». Представитель малийского правительства Абдулайе Майга выразил шок по поводу этого заявления и обвинил Украину в нарушении суверенитета Мали.