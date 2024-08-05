Камала Харрис активно ведет предвыборную кампанию и в понедельник она проведет мероприятие в Филадельфии, крупнейшем городе Пенсильвании, после чего отправится в другие колеблющиеся штаты. Команда Харрис также занимается поиском кандидата на пост вице-президента, который, по мнению демократов, должен помочь ей добиться успеха на выборах.

По данным СМИ, в воскресенье Харрис встретилась с Шапиро, Келли и Уолцем, и выбор, скорее всего, будет сделан среди них. Демократы надеются, что кандидат на пост вице-президента, который будет белым мужчиной, поможет Харрис привлечь голоса в ключевых штатах.

Республиканцы считают, что выбор вице-президента не окажет значительного влияния на исход выборов. Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты от республиканцев, заявил, что Харрис столкнется с проблемами, связанными с «наследием администрации Джо Байдена», такими как инфляция и иммиграция.

Многие демократы призывают Харрис выбрать Шапиро, который может помочь ей укрепить позиции в Пенсильвании, где поддержка Харрис и Дональда Трампа почти равна. В то же время лидер профсоюза автомобильной промышленности United Auto Workers (UAW) Шон Фейн выразил поддержку Уолцу, который также пользуется популярностью среди некоторых демократических кругов.

Однако есть и критики, которые считают, что Уолз слишком левый для широкого электората. Бывший губернатор Нью-Джерси, республиканец Крис Кристи, посоветовал Харрис выбрать более умеренного кандидата и обратил внимание на Шапиро.

Несмотря на то, что Шапиро может стать фаворитом, его недостаточная поддержка со стороны левого крыла демократов может стать препятствием. Он вызвал критику, осудив протесты против Израиля в университетских кампусах США.

Харрис обещала объявить о своем выборе в начале недели.