Президент США Джо Байден в понедельник соберет свою команду по национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом. Кроме того, Байден проведет переговоры с королем Иордании Абдаллой II, добавил Белый дом.

В минувшую среду в Тегеране был убит политический лидер ХАМАС Исмаил Хания, а днем ранее в пригороде Бейрута в результате израильского авиаудара был убит высокопоставленный командир «Хезболлы».

Сообщается, что лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести ответный удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

На фоне нарастающего напряжения Пентагон объявил о развертывании дополнительных военных сил на Ближнем Востоке.

«Министерство обороны принимает меры, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации конфликта в регионе, которая может быть вызвана действиями Ирана или его союзников», — говорится в заявлении.

Американский генерал Майкл Курилла, отвечающий за американские силы на Ближнем Востоке, прибыл в регион в субботу на фоне подготовки к возможному нападению на Израиль со стороны Ирана. Об этом изданию Axios сообщили два американских чиновника.

Три американских и израильских чиновника заявили, что ожидают нападения Ирана на Израиль уже в понедельник.